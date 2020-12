Mogelijk menselijke resten gevonden in puin van uitgebrande hut in bossen Luyksgestel

De politie was in de nacht woensdag op donderdag op zoek naar een vermiste man. De man trok ‘s avonds het natuurgebied in buiten Luyksgestel, maar daarna werd er niets meer van hem vernomen. Of hij daar nog is, is niet bekend. Donderdagochtend kreeg de politie een melding dat in datzelfde bosgebied een explosie had plaatsgevonden in een spottershut.