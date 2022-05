Mogelijk komen meer moorden aan het licht dankzij nieuwe kansen voor forensisch artsen

In de toekomst komen er mogelijk meer moorden aan het licht dankzij een proef van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Forensisch artsen krijgen hierbij meer mogelijkheden om sterfgevallen uitgebreid te onderzoeken door de hulp van twee ziekenhuizen in te schakelen als de doodsoorzaak onduidelijk blijft. Dat is van belang ‘voor de nabestaanden, justitie en de gezondheidszorg’, aldus de NFI.

Bij (vermoeden van) een niet natuurlijke dood komt een forensisch arts in actie om de doodsoorzaak van de persoon te bepalen. Maar als er geen aanwijzing is van een misdrijf, mag er niet meer dan uitwendig naar het lichaam gekeken worden. Alleen als het Openbaar Ministerie (OM) al een vermoeden heeft van een misdrijf, kan er aanvullend inwendig onderzoek gedaan worden om de echte doodsoorzaak te vinden. Het misdrijf kan echter soms juist bewezen worden ín het lichaam, stelt het NFI. Is de persoon bijvoorbeeld overleden aan een hartinfarct, of is diegene toch van de trap geduwd?

Binnen de nieuwe proef ‘Nader overlijdensonderzoek forensisch arts’ (Nofa) kan een forensisch arts na afronding van het onderzoek door het OM met toestemming of op verzoek van de nabestaanden nader onderzoek laten doen naar onder andere de doodsoorzaak. Met behulp van het Groene Hart-ziekenhuis, forensisch artsen, het MUMC+ en verschillende afdelingen van het NFI wordt er dan gekeken naar aanwezigheid van drugs of vergif in het bloed, en wordt er radiologisch en genetisch onderzoek gedaan. Zo kan uiteindelijk de doodsoorzaak toch aangewezen worden en een mogelijk misdrijf worden aangetoond of ontkracht.

Forensisch patholoog Bart Latten ‘verwacht er veel van’. ,,Uit eigen ervaring weet ik dat nabestaanden en collega-forensisch-artsen geregeld met vragen blijven zitten. Ik vind het onze taak als maatschappij om hier antwoorden op te krijgen.” Voor de proef is vier jaar uitgetrokken, waarna wordt gekeken of het een blijver is of niet.

Volledig scherm Het lichaam van Hans van de Ven werd opgegraven nadat onderzoek uitwees dat de conclusies van de schouwarts niet konden kloppen. © Koen Voskuil

Hans van de Ven

Dat aanvullend forensisch onderzoek naar een lichaam verschil kan maken in een zaak , bleek afgelopen januari wel bij het onderzoek naar de dood van oud-MIVD’er Hans van de Ven. Van de Ven werd op 5 februari 2021 dood aangetroffen in zijn woning in Amstelveen. De politie concludeerde na een diagnose van een schouwarts dat hij een natuurlijke dood was gestorven en blies diezelfde dag nog het onderzoek af. Nabestaanden vertrouwden de situatie niet en startten een eigen onderzoek. Naar aanleiding daarvan opende het OM recent alsnog het onderzoek naar de doodsoorzaak van Hans van de Ven.

Door maandenlang speurwerk van deze site en een team van experts was onder meer duidelijk geworden dat zowel de doodsoorzaak als de vastgestelde overlijdensdatum niet konden kloppen. Zo concludeerde een schouwarts in 2021 na een uitwendige inspectie dat Van de Ven moest zijn overleden aan een gescheurde buikslagader. Een door een nabestaande aangevraagde autopsie wees echter uit dat dit niet het geval was.

Tegen de schouwarts die vorig jaar een natuurlijke dood vaststelde bij de oud-inlichtingenmedewerker is inmiddels een medische tuchtklacht ingediend. Met de nofa-proef kunnen dit soort schrijnende gevallen voorkomen worden, is de hoop.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: