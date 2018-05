Mogelijk hinder op Schiphol door acties

De werknemers van AviaPartner, Swissport en Menzies leggen het werk per onderbreking maximaal één uur neer. Het is de vierde actie in het slepende cao-conflict. De bagage- en vrachtafhandelaars en hun werkgevers zijn het oneens over loon, werkdruk en roosters. Volgens de bond is sprake van een ,,race naar beneden'' door de hevige concurrentie tussen de bedrijven die bagage afhandelen.