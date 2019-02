Moet visser straks toerist rondleiden?

Hopelijk hoeft het voor visser Frederik Auke van Slooten (51) niet meer zover te komen als een jaar of acht geleden, toen hij een half jaar lang aan de Urker kade lag met zijn schip de NG12, ook wel de Prins Maurits genoemd.



Een vissersschip, maar in die zomer vooral een toeristenschip waar bezoekers het leven aan boord konden ervaren. Voor de toeristen leuk, voor de bemanning meer een manier om te overleven. De brandstofkosten waren in die tijd hoog. ,,Je kreeg een droge mond van het praten'', weet schipper Frederik Auke nog over die rondleidingen.



De komst van de pulsvisserij bracht nieuwe hoop. Weliswaar met een investering van 3,5 ton, maar wel met de helft minder brandstofverbruik. Het bood de vissers zicht op een nieuw verdienmodel. De pulsinstallatie aan boord moest met goed onderhoud minstens vijftien jaar mee kunnen, was het idee.



Maar nu Brussel deze vorm van vissen verbiedt, is de investering praktisch voor niks geweest. ,,,Dan kan die installatie als oud schroot aan de kade'', voorspelt zoon Auke Frederik van Slooten (26). ,,Terwijl 'ie normaal gesproken nog niet eens op de helft van z'n levensduur zou zijn.''