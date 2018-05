Moet motorclub Satudarah verboden worden? Daar kijkt de rechter vandaag naar

Het Openbaar Ministerie meent dat Satudarah Motorcycle Club (SMC) in strijd handelt met de openbare orde en daarom moet worden verboden. Leden van de motorclubs maken zich volgens het OM schuldig aan geweld, handel in drugs en wapens, intimidatie en afpersing. Satudarah werd eerder verboden in Duitsland.

In een soortgelijke civiele procedure eind vorig jaar tegen Bandidos, gaf de rechter het OM gelijk: de motorclub wordt per direct verboden. Het verbod geldt in Nederland voor zowel de nationale als internationale afdeling. Bandidos ging daarop in hoger beroep. Omdat die zaak nog loopt, geldt het verbod nog niet.