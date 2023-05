Moederdag zou een neutrale naam moeten krijgen? Doe even normaal!

Met video Van macht en rijkdom naar een dood eind: familie Philips moest landgoed verkopen en spullen veilen

Ooit was het een van ’s lands machtigste families, maar in de jaarlijkse lijst met rijken is al lang geen Philips-nazaat meer te vinden. Dit is het verhaal van ‘de Philips Dynastie’, onze docuserie waarin Sander Schimmelpenninck onderzoek doet naar de Philipsen. Samen met Eline Hintzen, de achterkleindochter van oud-topman Frits Philips.