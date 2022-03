Moederbedrijf Facebook trapt nu zelf op de rem bij datacenter Zeewolde

Gezien de huidige omstandigheden heeft het moederbedrijf van Facebook besloten even pas op de plaats te maken. Het bedrijf zegt wel nauw te blijven willen werken met de gemeente bij het bepalen van de vervolgstappen.



,,Omdat we een goede buur willen zijn, hebben we vanaf dag één benadrukt dat een goede match tussen ons project en de mensen in Zeewolde het belangrijkste criterium is bij onze plannen’’, aldus woordvoerder Tineke Meijerman.

Samenwerking

In een verklaring stelt het Amerikaanse bedrijf dat Meta in 2019 ‘door de lokale, provinciale en nationale overheid is uitgenodigd om een datacenterinvestering in Nederland - en in Zeewolde in het bijzonder - te overwegen.' ,,Sindsdien heeft Meta een sterke samenwerking voor ogen, met banen en maatschappelijke voordelen voor de regio’’, aldus Meijerman.

Door de uitslag van de verkiezingen is de stemming in Zeewolde omgeslagen. In Den Haag heeft de Tweede Kamer vandaag, na eerder al de Eerste Kamer, er bij de regering op aangedrongen de vestiging van het datacenter vooralsnog tegen te houden.