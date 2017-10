Moeder vermoorde Marianne Vaatstra krijgt half miljoen euro toegewezen

Volgens de rechter is nu gebleken dat Dankbaar op zijn Facebook en op zijn website teksten heeft laten staan die in strijd zijn met zijn veroordeling. Hij heeft teksten ook zo lang laten staan dat hij nu in totaal een bedrag van 500.000 euro aan dwangsommen heeft 'opgemaakt'. Dat wil in de praktijk zeggen dat hij dat bedrag nu aan de moeder moet betalen. Dankbaar kan nog wel in beroep gaan tegen het vonnis.



De publicist heeft genoeg geld om de dwangsommen ook daadwerkelijk te kunnen betalen. Hij wist ooit flink veel geld te verdienen in de IT en beschikt nog steeds over een grote som geld, onder meer omdat hij recent zijn kapitale villa in Overveen voor dik anderhalf miljoen euro heeft verkocht. De advocaat van de moeder van Marianne Vaatstra had eerder al uit voorzorg voor 500.000 euro beslag laten leggen op de bankrekening van Dankbaar, om zo de dwangsommen te kunnen innen als de rechter daartoe zou besluiten.