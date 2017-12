Moeder vermiste Remon: We blijven wilskracht houden om je te vinden

Remon verdween in de nacht van 30 november, na een avondje stappen in Leeuwarden. De politie vermoedt dat hij op weg naar huis is verdronken, maar Ansje blijft hopen dat dit niet zo is. ,,Onzekerheid, verdriet en wilskracht. De wilskracht om je terug te vinden jongen!'', schrijft ze op Facebook. ,,We moeten blijven zoeken. Er komen nog steeds tips binnen... Maar nooit dat je ergens recent nog bent gezien.''

Zoekacties met duikers, speurhonden en helikopters hebben tot nu toe niets opgeleverd. Eerder doorzocht de politie al de grachten in het centrum van Leeuwarden. Daar is hij voor het laatst op camerabeelden is gezien. Vanavond bezoekt de politie alle bewoners van woonboten in en rondom het centrum van Leeuwarden. Iedereen wordt gevraagd het water rondom de boot geregeld te controleren.

De afgelopen weken zijn er wisselende signalen geweest over de laatste momenten dat Remon is gezien door omstanders, of waargenomen is door bewakingscamera's. Feit is dat de toen nog 18-jarige jongen in de nacht van 30 november om 02.00 uur zichtbaar aangeschoten een kroeg aan de Leeuwarder Nieuwestad heeft verlaten. Rond 02.20 uur loopt hij alleen richting C&A in de binnenstad. Daar raakt hij kort in gesprek met een groepje jongeren. Op camerabeelden is vervolgens te zien dat een blonde jonge vrouw naar de andere kant van de Nieuwestad wijst. Remon loopt vervolgens in snelle pas die kant op.