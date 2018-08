Moeder verbijsterd: Mensen filmden mijn zoon toen hij voor de trein sprong

Eind vorige maand vonden omstanders het nodig om foto's te maken van een jongen die in het Brabantse Helmond voor de trein was gesprongen. Dit, tot groot verdriet van zijn moeder. ,,Dit is onvoorstelbaar en zeer pijnlijk.''

Carinne, die niet met haar volledige naam in de krant wil, richt zich in een oproep op sociale media direct tot de filmers. Wie zijn zij en wat zijn ze met de foto's van plan? ,,Het is zeer triest dat vreemde mensen foto's hebben van mijn kind, op dat moment en in die toestand'', schrijft ze vol verbazing.



Uit respect voor haar zoon wil de vrouw geen verdere toelichting geven op haar verhaal. Wel vindt ze het prima dat deze krant haar oproep oppakt. ,,Ik wil voorkomen dat mijn zoon zó op internet komt te staan. En met hem vele anderen, die niet in een bepaalde situatie gefotografeerd willen worden'', laat Carinne in een reactie weten. Honderden lezers reageren verbijsterd en wensen haar veel sterkte.



Leed

Sensatiebeluste passanten die ernstige ongelukken en calamiteiten filmen waren deze zomer al eerder onderwerp van gesprek. Sommige Tweede Kamerleden zijn dit gedrag zo beu dat ze aan de minister hebben gevraagd of zij strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. ,,Vreselijk. Leed op leed. Wat bezielt mensen'', reageert Madeleine van Toorenburg (CDA) op de filmers in Helmond.



,,Het is nu wel de vraag wat er met de beelden wordt gedaan. Dit is precies waarom er snel regelgeving moet komen. Zo nodig met een initiatiefwet. Daar ben ik over in gesprek. Het liefst zie ik een stevige strafbepaling waarmee deze mensen om de oren kunnen worden geslagen.''

'Van alle tijden'

Volgens de politie is dit soort ramptoerisme 'van alle tijden'. ,,Maar door de komst van de smartphone is er wel het een en ander veranderd. De smartphone is een werkelijkheid waar we mee leven, en mensen die filmen dus ook. Maar je kunt je wel afvragen: moet je alles willen filmen en zelfs publiceren?''



Voor politieagenten is dat soms best wel een heikel punt, geeft een woordvoerder aan. ,,Geef de hulpverleners uiteraard altijd alle ruimte die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Maar geef ons vooral ook de tijd en ruimte om familie, in het ergste geval nabestaanden, te informeren voordat zij het slechte nieuws onverhoopt al via internet vernemen. Hoe zou u dat vinden?''

Tekst gaat verder onder deze foto

De oproep van de moeder wordt massaal gelezen. © Facebook

'Denk na wat je doet'

De afgelopen tijd hebben meerdere politiemensen in media en op sociale media de oproep gedaan: denk na wat je doet. ,,Ga niet filmen als wij een leven aan redden zijn, en al helemaal niet als je daarmee de rest van het verkeer in gevaar brengt'', legt een woordvoerder uit.



,,Filmen als je achter het stuur zit is gewoon strafbaar. Maar beelden kunnen vervolgens ook een enorme impact op slachtoffers, familie, bekenden of nabestaanden hebben. Dus onze oproep: denk na over wat je filmt en wat je er mee doet!''



Hier sluit ProRail zich volledig bij aan. Volgens de teamleider van de incidentenbestrijders is het absoluut niet de bedoeling dat omstanders de hulpverleners in de weg lopen, reageert een woordvoerder. ,,Onze incidentenbestrijders kunnen en zullen omstanders dan ook vorderen om zich te verwijderen van het terrein."