Moeder van omgebrachte Gino (9) dood aangetroffen in haar huis

De moeder van de eerder dit jaar om het leven gebrachte Gino (9) is vandaag dood gevonden in haar woning in Maastricht. Een woordvoerder van de organisatie Namens de familie bevestigt dat het om haar gaat. Er is geen misdrijf gepleegd.

De politie vond het lichaam vanavond in haar huis aan de Gildenweg. Namens de Familie stond de moeder en beide zussen van Gino bij na de verdwijning en moord op het jongetje. De woordvoerster noemde de dood van de moeder ‘vreselijk’ voor de beide zussen van Gino. Volgens haar had de moeder ‘enorm veel verdriet’ over de dood van haar zoontje.

Een politiewoordvoerder wil alleen bevestigen dat er iemand is overleden in een woning in de straat. Maar omdat er geen misdrijf heeft plaatsgevonden doet de politie verder geen mededelingen.

,,Dit is met geen pen te beschrijven”, zegt de woordvoerder van Namens de familie. ,,De dood van Gino is nog zo vers, wat doe je als je dit hoort. Opnieuw een afscheid en een uitvaart. Bovendien nadert de tweede proforma-zitting rond de dood van Gino. Dit is voor de dochters van de moeder, zussen van Gino, een hele nare tijd.”

Rechtszaak over 3 weken

Op 5 december is de tweede niet inhoudelijke, voorbereidende zitting rond de verdachte van de moord, ontvoering en misbruik van Gino, Donny M.

De 9-jarige Gino verdween op 1 juni tijdens het voetballen buiten in Kerkrade. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden achter een uitgebrande woning in Geleen. De 22-jarige M. werd vlak voor de vondst in diens woning, vlakbij de vindplaats van Gino, opgepakt.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.