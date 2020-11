Moeder van Nicky Verstappen tikt haar man aan: ‘We hebben een dader’

Nicky's moeder Berthie Verstappen tikt buiten de rechtbank even haar man aan, als hij spreekt over de verdachte. ,,We hebben een dáder’’, heeft ze even eerder gezegd. Eindelijk. ,,We hebben gestreden, we zaten er vaak doorheen.” Nu is er de opluchting, ook al is geen straf hoog genoeg: Jos Brech is veroordeeld. Na de uitspraak van de rechter liep ze huilend de zaal uit.



Brech is niet alleen veroordeeld voor het misbruik en de dood van Nicky, maar ook voor het bezit van kinderporno, die op zijn computer werd aangetroffen nadat hij in augustus 2018 in Spanje was gearresteerd. Hij gaat in hoger beroep tegen de straf, die lager uitviel dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Dat gaat ervan uit dat Brech de 11-jarige Nicky opzettelijk doodde, om te voorkomen dat zijn misbruik aan het licht zou komen. De eis was dan ook 15 jaar cel en tbs, of een celstraf van 18 jaar.



Maar de rechter vindt dat niet bewezen verklaard kan worden dat Nicky opzettelijk van het leven werd beroofd. Er werden eerdere zedenzaken op naam van Brech aangehaald, waarbij hij zijn hand over de mond van jongetjes legde, op ze ging liggen en ze betastte. Die kinderen konden het navertellen. Nicky niet, toch moet hem in 1998 iets soortgelijks zijn overkomen.