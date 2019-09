Moeder van dode ‘Sloterplasbaby’ bang en huilend voor de rechter

De zaak tegen de moeder van de in 2016 dood gevonden Sloterplasbaby is vanmiddag met enige vertraging begonnen. De 27-jarige vrouw is doodsbang voor de vader van de baby en voor haar omgeving en probeert zich te verbergen onder een sjaal. Ze heeft grote moeite te vertellen wat er is gebeurd.

Advocaat Geertjan van Oosten maakte vóór aanvang van de rechtszaak tevergeefs bezwaar tegen de dagvaarding, omdat hij vindt dat er geen reden voor vervolging meer is. ,,Het gaat hier om een doodgeboren kind dat te vondeling is gelegd.” De nu 27-jarige moeder werd al niet meer vervolgd voor moord op het kind. Ze wordt beschuldigd van het wegmaken van een lichaampje.

Toen duidelijk werd dat de zaak wél door zou gaan, vroeg Van Oosten bij aanvang van de zitting of de zaak achter gesloten deuren kon plaatsvinden. De 27-jarige vrouw is bang voor wraakacties uit haar omgeving en van de vader. Volgens haar wist alleen de vader van de zwangerschap maar wilde die er niks mee te maken hebben. Maar ook een zitting achter gesloten deuren stond de rechtbank niet toe. Verborgen onder een sjaal heeft ze nu grote moeite vragen te beantwoorden over de zwangerschap die ze uit angst en schaamte geheim hield.

De vrouw was bang voor haar omgeving en hoopte maar dat het na de bevalling goed zou komen en de familie het kindje dan zou accepteren. Ze was bang dat haar moeder, die een slechte gezondheid had, een hartstilstand zou krijgen als ze zou vertellen ‘dat haar dochter met een kind van buiten zou thuiskomen.’ Ze vertelt heel voorzichtig over de moeilijke maanden van de zwangerschap en de eenzame bevalling van het kindje, dat volgens haar dood werd geboren. Inmiddels weet de moeder van de verdachte overigens wel van het drama.

Jongetje

De zaak van de Sloterplasbaby trok jarenlang veel aandacht. Een wandelaar met een hond trof het lichaampje van de baby op 8 juni 2016 aan langs de waterkant van de oostoever van de Amsterdamse plas. Het voldragen jongetje lag in een tas en was in een doek gewikkeld. Het kindje had een erg laag geboortegewicht, 1700 gram. Het bleek onmogelijk na te gaan of het kind als was overleden voor de bevalling.