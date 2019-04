Moeder uit Apeldoorn bindt kind met luiers vast omdat er geen joint of shag in huis was

Bij het wakker worden ontdekte een jonge moeder dat er niets te roken in huis was: geen joint, geen shag. En haar huilende dochtertje van zestien maanden oud wilde ook al niet eten. Toen ging de nu 27-jarige P. van der S. uit Apeldoorn ‘over de zeik’, zoals ze het zelf noemt. Ze gaf het kind een pets in haar gezichtje en legde het in een ledikantje met de armpjes achter haar rug gebonden met twee luiers.

Intussen appte ze meermalen met haar toenmalige partner die aan het werk was, dat hij thuis moest komen. ,,Hij had niks te roken achtergelaten om mij te treiteren”, beweert de Apeldoornse voor de rechtbank in Zutphen. ,,Ik had overal al zo vaak aangegeven dat ik het niet trok met het kind, en ik was depressief.” Ze appte haar partner onder andere dat ‘het kind’ de ‘lul’ zou zijn als ze niks te roken kreeg. En stuurde een fotootje mee van de dreumes.

Het gebeurde op 13 december 2017. In de periode ervoor zou de moeder vaker hardhandig zijn geweest tegen haar dochtertje, die een moeilijke eter was. ,,Een drama”, zegt Van der S. ,,En op het consultatiebureau zaten ze maar te zeuren dat ze te mager was.” Dat was ook de reden waarom ze een paar afspraken met het bureau had overgeslagen.

‘Inbakeren’

Uiteindelijk heeft het kind volgens de moeder een half uur tot drie kwartier in haar ledikantje gelegen met gebonden armpjes. En het was ook geen ‘vastbinden’ geweest, zegt de moeder, maar ‘inbakeren’, zoals de ouders dat geleerd hadden na de geboorte. Het kind was alleen uit de doeken gegroeid die daarvoor in de handel zijn, vandaar dat ze luiers gebruikt had. ,,Dat deden we vaker, om haar rustig te krijgen.”



De vader, die later aangifte heeft gedaan, heeft echter verklaard dat hij bij thuiskomst uit het werk later op de dag het kind nog steeds met gebonden armpjes in haar ledikantje aantrof.

Hoe dan ook verwijt het openbaar ministerie de vrouw behalve mishandeling ook dat ze haar kind in ‘hulpeloze toestand’ heeft gelaten: het meisje heeft vrijwel de hele dag in bed gelegen, zonder verzorging, met bebloede lip vanwege de ‘pets’.

Reclassering

Bij psychologisch onderzoek constateerde een psycholoog dat de Apeldoornse ADHD heeft, en kenmerken van een borderliner met persoonlijkheidsproblematiek. Hulpverlening was tot dan toe niet van de grond gekomen, mede door de houding van Van der S. De officier van justitie houdt rekening met verminderde toerekeningsvatbaarheid en eist 120 uur werkstraf en twee maanden cel voorwaardelijk. Dan moet de verdachte zich wel houden aan de adviezen van de reclassering ende huidige behandeling die ze ondergaat, afmaken.

Het meisje woont niet meer bij haar moeder. Ze zien elkaar wel elke week, met toezicht. De ouders van het kind zijn uit elkaar. De advocaat van de Apeldoornse stipte nog aan dat de vrouw echt, oprechte spijt heeft. Hij vindt een geheel voorwaardelijke straf voldoende. En brengt naar voren dat de vader die dag ook wel naar huis had kunnen komen van zijn werk, om erger te voorkomen.