Moeder Thijs H. leverde vermoedelijk moordmes zelf in bij politie

H.'s moeder nam het mes mee tijdens een verhoor. Het is afkomstig uit het messenblok van de ouders. H. heeft de drie moorden - de eerste in Den Haag, de tweede en derde op de Brunssummerheide - bekend.

Er wordt nog onderzoek gedaan om te kijken of wonden bij slachtoffers en Diny en Frans, die om het leven kwamen op de Brunssummerheide, door het mes uit het ouderlijk huis zijn veroorzaakt. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kijkt daarnaar. Over het overhandigen van het mes door de moeder zegt H.'s advocaat Serge Weening: ,,De ouders hebben onmiddellijk meegewerkt en gedeeld wat ze wisten.” Een ander mes, waarmee het Haagse slachtoffer Etsuko waarschijnlijk is omgebracht, werd in H.'s eigen woning aangetroffen.

Waar de ouders openheid van zaken gaven, doen de behandelaars van H. het tegenovergestelde, zegt advocaat Weening. ,,Zijn behandelaars beroepen zich op verschoningsrecht.” H. werd op meerdere plekken behandeld voor zijn psychische problemen.

Pieter Baan Centrum

De 27-jarige Hagenaar zou psychotisch zijn geweest toen hij toesloeg. Later werd ook duidelijk dat H. in het verleden drugs gebruikte. Vanochtend werd duidelijk dat sporen van amfetamine in zijn haar zijn aangetroffen. Het vinden van de sporen hoeft niet op dat drugsgebruik te duiden. Het kan zijn dat het komt door medicijngebruik. De rechter wil daarover meer duidelijkheid, zo bleek tijdens de zitting.

De rapportage van het Pieter Baan Centrum, waar H. de afgelopen maanden werd geobserveerd, is bijna af. Als daarover gesproken wordt, staart H. voor zich uit. Hij zit er stilletjes bij. In zijn nek zitten krassen, volgens zijn advocaat het gevolg van een eerdere zelfmoordpoging, die hij vorig jaar - dus nog voor de moorden - deed.

H. stak de drie wandelaars begin mei dood. Zij lieten hun hond uit toen H. toesloeg. In augustus deed de 27-jarige Limburger een bekentenis, maar hij gaf aan dat ‘stemmen’ hem ‘opdrachten’ gaven om te moorden. Die opdrachten zouden onder meer via kentekens en nieuwsberichten zijn binnengekomen.

Zoekopdrachten

Het Openbaar Ministerie zet vraagtekens bij de uitleg dat H. psychotisch was. In zijn computer zijn zoekopdrachten gevonden als ‘hoe moet je je gedragen als psychopaat’, ‘hoe kun je professionals als rechters en politie voor de gek houden’ en: ‘why do some good people become evil’.

De brief die H. aan de nabestaanden heeft gestuurd, willen de familieleden van zijn slachtoffers niet lezen, werd eerder duidelijk: ,,Ze hebben het idee dat hij publiekelijk sympathie probeert te wekken”, zei een van de slachtofferadvocaten. Een andere advocaat zegt dat nabestaanden voor een dilemma kwamen te staan door de brief: ,,Aan de ene kant wil je weten wat iemand meldt, wat hem dreef. Maar het is ook pijnlijk, de nabestaanden willen nu liever afstand houden.” H.’s advocaat benadrukt dat de brief geen charmeoffensief was. ,,Dit had de media niet moeten halen,” zegt Weening.

Verslaggever Niels Klaassen was bij de zitting aanwezig en twitterde live mee, lees hier terug: