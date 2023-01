Moeder slachtoffertje monsteroppas: ‘Kon mijn kind niet troosten toen haar ergst mogelijke overkwam’

Klusjesman Erik is al drie keer beroofd van zijn gereed­schap: ‘Laat dit les zijn voor andere zzp-ers’

Om moedeloos van te worden. Zzp’er Erik Veenis is in nog geen vier maanden tijd drie keer beroofd van zijn gereedschap. Eerst werd de bus van de Nieuwerbrugger leeggeroofd. Vervolgens werd in Harmelen twee keer pal voor zijn neus een steenzaag ontvreemd. ,,Ik baal als een stekker.”

18 januari