Moeder overleden Sharleyne (8) alsnog opgepakt

Arrestatie Bredase vleeshandelaar in België hindert vleesfraudezaak OM

9:05 De arrestatie van de Nederlandse vleesfraudeur Jan F. (67) in juli in België verhindert dat hij volgende maand in Nederland terecht kan staan. De geplande strafzaak tegen hem bij de rechtbank in Breda gaat niet door omdat de verdachte in een buitenlandse cel zit, zei een woordvoerder vanmorgen.