Moeder ontvoerde Insiya moet nu vechten tegen arrestatiebevel in India

De aangifte door Insiya's steenrijke vader is een poging om te voorkomen dat Insiya terug moet naar Nederland. In een civiele rechtszaak heeft een rechtbank in India besloten dat het meisje in Nederland hoort. Uiterlijk 27 maart moet de vader Insiya terugbrengen naar Nederland. Shehzad Hemani gaat tegen die uitspraak in hoger beroep. Maar ook als dat hoger beroep gaat lopen, kan dat niet verhinderen dat Insiya ondertussen terug moet naar haar moeder.



Ook de Nederlandse rechter had aanvankelijk geoordeeld dat Insiya in Nederland hoort, maar dat besluit werd in hoger beroep vernietigd door het gerechtshof. Volgens het hof moet een Indiase rechter daarover beslissen omdat Shehzad en Rashid in India trouwden en vóór hun vechtscheiding vooral in India leefden.