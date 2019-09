Moeder Joop V. schreef boek: ‘Hij werd als kind gepest en geslagen’

Fiscus haalt auto's van de weg om belasting­schuld direct te vereffenen

19:25 De Belastingdienst is vanavond bezig met de grootste invorderingsactie van dit jaar. Nummerborden in de buurt van de Arena worden gescand en automobilisten met een belastingschuld worden stilgezet om de schuld per direct af te lossen. Dat meldt NOS.