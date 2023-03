Moeder houdt kind thuis om seksuele voorlichting, school is wantrouwen zat: ‘Ze nemen het gewoon niet aan’

Man aangehou­den voor betrokken­heid bij verkeerson­ge­luk op A59 waarbij gezin omkwam

Een 33-jarige man die betrokken was bij een ernstig ongeval op de A59 bij Sprang-Capelle, anderhalve week geleden, is aangehouden. De politie vermoedt dat hij alcohol en drugs op had. Een gezin uit Raamsdonksveer kwam erbij om het leven.