Moeder hoort na dood van haar man dat kinderen niet van hem zijn: ‘Idiote film waarin we zijn beland’

Nederlan­ders hebben meer vertrouwen in Tweede Kamer en voelen zich goed, ondanks corona

29 maart Het vertrouwen in de Tweede Kamer is in 2020 toegenomen. Ook is het welzijn van de Nederlandse bevolking afgelopen jaar nauwelijks veranderd en zijn mensen iets tevredener over hun financiën, ondanks de coronapandemie, de lockdowns en alle gevolgen daarvan.