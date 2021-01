Moeder Hélène J.schuldig aan dood van haar dochter Sharleyne (8): 9 jaar en 9 maanden cel

VIDEOHélène J., de moeder van het 8-jarige meisje dat in juni 2015 van de tiende verdieping van een flat haar dood tegemoet viel, is schuldig aan de dood van haar dochter Sharleyne. Zij krijgt negen jaar en negen maanden cel. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelt Hélène J. voor doodslag. Zij liet haar dochter van de flat vallen of gooide haar er vanaf.

Moeder Hélène J. (41) was niet bij de uitspraak aanwezig. Het gerechtshof zegt in het vonnis dat J. gelijk aan haar straf moet beginnen. Ze zal zich nu moeten melden of ze wordt - wellicht vandaag nog - opgehaald en gearresteerd. De exacte uitvoering van de straf ligt nu bij het Openbaar Ministerie.

Dat Hélène niet tien jaar de cel in moet, zoals was geëist, komt doordat het gerechtshof er rekening mee heeft gehouden dat behandeling van de zaak, mede door corona, heel lang op zich liet wachten. Daarom gingen er drie maanden van de straf af.

Het gerechtshof acht een verklaring van de bovenbuurman - die moeder en dochter hoorde praten en lawaai hoorde vlak voor het drama - betrouwbaar. Slaapwandelen en zelfmoord worden nauwelijks mogelijk geacht door het hof. Het gerechtshof acht niet bewezen dat Sharleyne is gewurgd voor de val. Volgens het gerechtshof heeft de moeder in een opwelling gehandeld en niet met voorbedachte rade. Daarom wordt ze veroordeeld voor doodslag en niet voor moord.

Volledig scherm Sharleyne, met rechts een illustratie van haar verdachte moeder voor het gerechtshof in Leeuwarden © AD

Raadsel

De 8-jarige Sharleyne viel in de nacht van 7 op 8 juni 2015 om twee uur 's nachts van tien hoog naar beneden van de flat waar ze woonde met haar moeder, De Arend in Hoogeveen. Haar dood was 5,5 jaar lang een raadsel. Moeder Hélène J. werd eerst niet vervolgd, maar moest later alsnog voor de rechter in Assen verschijnen nadat de stiefvader van het meisje een artikel 12-procedure was gestart.

Hoewel het Openbaar Ministerie tien jaar cel eiste, werd Hélène J. in 2018 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ook een ongeluk of zelfs slaapwandelen konden niet worden uitgesloten, oordeelde de rechtbank in Assen 2,5 jaar geleden.

Buurman

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en dat diende in december vorig jaar. Opnieuw werd tien jaar geëist, maar heel veel meer bewijs dan enkele jaren geleden leek er niet te zijn. Behalve dan een verklaring van een bovenbuurman die moeder en kind hoorde praten vlak voor het drama. En dat terwijl Hélène altijd zei dat ze sliep, wakker werd, zag dat het raam open stond en toen ontdekte dat haar dochter naar beneden was gestort. De verklaring van de buurman speelt nu een doorslaggevende rol; die toont aan dat de verklaring van J. niet klopt, aldus het gerechtshof.

Hélène J. had de schijn altijd tegen: ze was alleen thuis met het meisje, was stomdronken die nacht en was al enige tijd somber vanwege allerlei problemen rond haar scheiding. Als Hélène te veel alcohol op had, kon ze heel agressief worden. Ook gedroeg ze zich raar vlak na het drama. Zo ging ze niet meteen naar haar dochter die beneden lag, maar ging ze eerst bier halen bij een vriend op de tweede verdieping. Ook had ze een enkele keer haar dochter zomaar alleen gelaten. Het meisje leek dan een blok aan haar been.

Toch had ze geen slechte band met haar dochter. Het meisje deed het ook gewoon goed op school. Ook de andere scenario's (een ongeluk, slaapwandelen) leken altijd nog mogelijk. Hélène heeft de schijn echter altijd tegen gehad, ze is er zelfs twee keer voor in elkaar geslagen.

Belofte inlossen

Voor (stief-)vader Victor Remouchamps is de ontknoping van de zaak een enorme opluchting. Ook hij was niet in het gerechtsgebouw in Leeuwarden aanwezig, maar heeft al gereageerd via zijn advocaat Sébas Diekstra: ,,Hij heeft eindelijk de belofte aan zijn dochter kunnen inlossen. Namelijk: het voor het gerecht brengen en veroordeeld krijgen van de dader. Eindelijk is er recht gedaan aan het leven van Sharleyne.”

De vader krijgt 20.000 euro shockschade toegewezen.

Emotioneel

Hélène J. kan nog in cassatie tegen haar veroordeling. Volgens haar moeder, de oma van Sharleyne, gaat ze dat doen. De oma was wel bij de uitspraak aanwezig en reageerde emotioneel op de veroordeling. Volgens haar is iemand anders verantwoordelijk voor de dood van Sharleyne. Zij wijst daarbij voorzichtig op de rol van de vader, die nooit echt van z'n dochter gehouden zou hebben. Volgens de oma van Sharleyne is haar dochter onschuldig en slachtoffer van ‘tunnelvisie'. Er is volgens haar nooit serieus naar een ander scenario gekeken.