Moeder haalt spullen vermoorde Ingrid Visser op: ‘Haar lievelingskruisje ontbreekt’

Bijna zes jaar na de moord op oud-international Ingrid Visser in Spanje, kan haar moeder eindelijk een hoofdstuk uit het horrorboek afsluiten. Ze kreeg vorige week van de Spaanse justitie een doos met persoonlijke spullen van haar dochter terug. ,,De inhoud bezorgde me een verrassing maar ook een hele grote teleurstelling’’, zegt Patsy Visser-Freeman (73) tegen deze site.

Ze is weer thuis in Zevenhuizen bij Rotterdam na een paar dagen Murcia. De stad waar dochter Ingrid (36) en haar partner Lodewijk Severein (57) in mei 2013 op gruwelijke wijze werden vermoord. De daders begroeven de in stukken gehakte lichamen van de boomlange Nederlanders in een citroengaard.

Kruisje van Caravaca

,,Op foto's van de opgraving van de lichamen was het gouden hangertje te zien dat Ingrid altijd droeg. Het was een kruisje van Caravaca, een stad in de provincie Murcia waar ze vaak kwam. Ze vond het een mooie plek en kwam er tot rust. Ik heb hier in de woonkamer ook een mooie foto van haar met het kruisje. Helaas zat het niet in de doos met haar persoonlijke spullen’’, verzucht de moeder.

De politie in Murcia beloofde haar naar het bewuste kruisje te zullen zoeken in de doos met kleding en ander opgegraven bewijsmateriaal uit de boomgaard. ,,Ik wil het heel graag terug’’, vervolgt Patsy Visser-Freeman. ,,Dat heb ik ook gezegd in mijn interviews met een plaatselijke krant en een regionale televisiezender. Ik hoop dat de Spaanse politie er vaart achter zet.’’

De televisiepresentator vond het verhaal over het kruisje zo aangrijpend dat hij een nieuw exemplaar voor moeder Visser regelde. Hij bleek afkomstig te zijn uit Caravaca, een door de Katholieke Kerk heilig verklaarde stad waar volgens de overlevering een stukje van het kruis wordt bewaard waaraan Christus werd gekruisigd. ,,Zó lief van die man’’, zegt Patsy hoorbaar geraakt. ,,Hij wilde niet dat ik zonder kruisje weer naar Nederland zou vertrekken.’’

Portemonnee

Wat er dan wél in de doos zat? ,,Ingrids spullen uit de hotelkamer: documenten, haar mobieltje, iPad, laptop - ook belangrijk voor ons vanwege de foto's die erin zijn opgeslagen - én haar rijbewijs en portemonnee. Een grote verassing. Blijkbaar had ze die niet meegenomen’’, zegt moeder Visser.

Ze heeft gemengde gevoelens over de doos met inhoud. ,,Ik ben blij dat ik Ingrids persoonlijke spullen eindelijk terug heb maar het is tegelijk ook heel confronterend. Je krijgt een doos met haar naam erop. Dit is het dan, dacht ik, Ingrid in een doos.’’

Hartsvriendin

Vanwege de verwachtte emoties die het bezoek met zich mee zou brengen, werd Patsy Visser-Freeman vergezeld door Ingrids beste vriendin Suus Luttikhuis. Zij is ook een voormalig volleybalinternational. ,,Suus is vaak bij Ingrid geweest toen ze in Murcia volleybalde (tussen 2009 en 2011 bij CAV Murcia). Zonder haar was ik niet gegaan.’’

De aanwezigheid van Ingrids hartsvriendin was ook nodig, blijkt. Na de in ontvangst name van de doos met spullen werd het moeder Visser allemaal te veel. ,,Het terugkrijgen van de spullen was zo heftig dat ik onderweg naar het hotel onderuit ging. Ik was gewoon op, kon niet meer’’, zegt ze terugblikkend.

Rechtszaal

De volgende ochtend wachtte de Zevenhuizense een nieuwe emotionele klap. Het televisie-interview bleek plaats te vinden in de rechtszaal waar de twee hoofdverdachten van de moord eind 2016 werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 34 jaar. Visser-Freeman was aanwezig bij de uitspraak.

,,Mij was gezegd dat het interview zou plaatsvinden bij justitie. Toen ik bij de rechtszaal aankwam dacht ik: oh nee, moet dat nu? Alle herinneringen kwamen weer boven en de beelden bij het interview rakelden ook alles weer op’’, zegt Patsy Visser-Freeman met een diepe zucht.

Opgelucht

Hoe zwaar het geestelijk soms ook was, toch is ze blij dat ze naar Murcia is gegaan. ,,De laatste keer dat ik er was, zat ik stuk. Dat was na de uitspraak. Daarbij werden weliswaar twee verdachten veroordeeld maar ook twee vrijgesproken. Sorry Ingrid, ik heb gefaald, zei ik toen in gedachten tegen mijn dochter. Dat heb ik voor mijn gevoel nu recht kunnen zetten met het interview in de rechtszaal. Daarover ben ik tevreden.’’