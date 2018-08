Moeder en OM in beroep tegen uitspraak mishandeld campingjongetje

Zowel moeder Jessica T. als het Openbaar Ministerie gaan in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van het mishandelde en verwaarloosde jongetje dat vorig jaar op een camping in Winterswijk werd gevonden. Het OM vindt de straf te laag, de advocaat van de moeder wil het besluit vooralsnog niet toelichten.

Moeder Jessica T. en vader Udo D. werden twee weken geleden tot drie jaar onvoorwaardelijke celstraf veroordeeld. De rechtbank in Zutphen achtte bewezen dat ze hun toen 8-jarige zoontje hebben geschopt, vastgebonden met tiewraps en opgesloten in een kist. Ook hebben de uit Duitsland afkomstige ouders hem te weinig eten en drinken gegeven, waardoor zijn gezondheid is geschaad.

Het OM had vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist. De officier van justitie baseerde zich daarbij op ontvoering in het criminele milieu. De rechter vond dat onterecht en baseerde zich op zware kindermishandeling. De straffen in die categorie liggen lager. Het OM vindt de straf te laag.

Aram Spreij, advocaat van de moeder, wil geen toelichting geven op het besluit om in hoger beroep te gaan. De moeder beweerde in de rechtszaal niets te hebben geweten van mishandeling van haar zoontje, maar mede uit app-berichten bleek volgens de rechter het tegendeel. De vrouw moet nog een straf van 2,5 jaar uitzitten in Duitsland voor kindermishandeling.

Vader vindt risico te groot

Eerder besloot de vader niet in hoger beroep te gaan. Hij vindt het risico te groot dat de straf bij het Hof alsnog hoger uitpakt. Met aftrek van voorarrest zou hij over elf maanden onder voorwaarden vrij kunnen komen, dan heeft hij tweederde van zijn straf uitgezeten. Ook heeft hij geen zin in het 'mediacircus' dat een rechtszaak als deze met zich meebrengt.

De zaak kwam juli vorig jaar aan het licht toen buren op de camping het jongetje 's nachts hadden betrapt in hun voortent. Hij had eten uit de koelkast gepakt.