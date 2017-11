Moed indrinken voor eerste bezoek aan prostituee kost man rijbewijs

Nieuwe spoorbrug in Utrecht levert spectaculaire beelden op

11:09 Dit weekend kruipt de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht langzaam naar zijn plek en dat levert spectaculaire beelden op. Al sinds vrijdag is spoorbeheerder ProRail bezig om het gevaarte van ruim 170 meter lang, 15 meter breed en 3000 ton zwaar op zijn plek te krijgen. De verhuizing heeft wel een kleine vertraging opgelopen door een te lage waterstand. Naar verwachting staat de brug maandagochtend vroeg op zijn plek.