Model Ivana Smit overlijdt na val balkon

Het Nederlands fotomodel Ivana Smit (19) is donderdag overleden na een val van een balkon in Kuala Lumpur in Maleisië.

De jonge vrouw zou na een avondje uit met een Amerikaans stel over de balustrade van een balkon op de 20ste verdieping zijn gevallen. Vervolgens belandde haar lichaam op een balkon op de 6de verdieping van hetzelfde gebouw. Lokale media melden dat toen de hulpdiensten haar vonden ze geheel naakt was. Ook zou ze onder invloed van alcohol zijn geweest. De politie gaat uit van een ongeluk maar familie en vrienden geloven het niet. Zij vermoeden opzet.

Haar ouders en broer, die in het Belgische Peer wonen, zijn gisteravond naar Kuala Lumpur gevlogen nadat ze hoorden over het tragische lot van Ivana Smit. Ze zijn vanochtend aangekomen.

,,Het is te toevallig,’’ zegt Bart Toncken die de familie goed kent. ,,We waren zeven jaar ongeveer buren in Kuala Lumpur toen Ivana bij haar grootouders woonde. Hoe kan ze zomaar vallen? Waarom was ze naakt? Zelfmoord is uitgesloten. Deze week liep ze nog een show voor lingeriemerk Triumph. Ivana had het nog zo druk met het leven. Ze was heel professioneel en verantwoordelijk, echt geen vrouw die laveloos van een balkon valt.’’ En de balustrades van de appartementsgebouwen zijn hoog, zo weet hij.

Wat er wél gebeurd is, is onduidelijk. ,,We hoorden dat de vrouw van de Amerikaan was vertrokken voordat het gebeurde.’’

In 2014 werd Smit op vijftienjarige leeftijd nog derde in de wedstrijd Malaysia’s Supermodel Search en was ze finalisten in de wedstrijd Top Model Belgium 2018. Volgens Tonckens zat haar carrière in de lift en kon ze sinds dit jaar leven van haar modellenwerk.

Havana💋 #sundayvibes #chill Een foto die is geplaatst door Ivana Smit (@ivana_smit) op 2 Dec 2017 om 23:06 PST