Mislukte roof van Monetschilderij uit Zaans Museum was ‘puur amateurisme’

Het was Peppi en Kokki in Zaandam: knullig, onhandig en allesbehalve professioneel. Volgens kunstdetective Arthur Brand spotten de criminelen die zondagmorgen een poging deden een heuse en peperdure Monet mee te nemen uit het Zaans Museum met iedere regel waaraan je je als verstandig kunstrover zou moeten houden. ,,Niets wijst erop dat we hier te maken hadden met doorgewinterde criminelen.”

Het was halverwege de ochtend, de echte drukte moest nog beginnen bij het Zaans Museum, maar er liepen desalniettemin al tientallen toeristen rond, op weg naar het museum of de naastgelegen toeristische hotspot de Zaanse Schans. Om juist op dat moment een gewapende overval te willen plegen op een museum is zeer, zéér ongebruikelijk, zegt Brand. ,,Iedereen loopt daar met camera’s in de aanslag, die gasten liepen als het ware een film in. Er zijn vast heel mensen die beelden hebben van de overvallers.”

Dit is niet hoe een kunstroof doorgaans in elkaar steekt, zegt Brand. ,,Met een wapen een schilderij van de muur rukken en ervandoor gaan: zo gaat het meestal niet. Meestal is er sprake van een inbraak, ’s nachts, zodat er geen getuigen zijn. En dat er wordt geschoten is al helemaal een zeldzaamheid.”

Strafvermindering

Bij het Zaans Museum moesten ze er nog een beetje van bijkomen op de eerste dag dat het museum open was na de overval. ,,We zijn natuurlijk ontzettend geschrokken,” zegt Tim van Eldijk van het museum. ,,We zijn vooral blij dat er niemand gewond is geraakt. Het schilderij wordt op dit moment onderzocht. Hopelijk kunnen we het zo snel mogelijk weer tonen aan de bezoekers.”

Volgens Brand is het stelen van kunst om te beginnen al een nutteloze zaak. ,,Je kan er niets mee, je raakt een gestolen schilderij aan de straatstenen niet kwijt. Wat je ziet is dat niet zo goed geïnformeerde criminelen denken dat ze het kunnen verkopen aan drugsbazen bijvoorbeeld, die het vervolgens gebruiken als ruilmiddel, om strafvermindering te krijgen. Maar zo werkt dat niet in Nederland, dat doet justitie hier niet.”

‘Verrukkelijke boten’

Dat de impressionistische schilder Claude Monet in 1871 vier maanden in Zaandam doorbracht is lang een goedbewaard geheim geweest. Maar liefst 25 schilderijen maakte hij in zijn Zaanse maanden, waarvan er één sinds 2015 in het bezit is van het Zaans Museum: De Voorzaan en de Westerhem. Het schilderij was het doelwit waarop twee overvallers het zondagochtend hadden voorzien. Het werk is naar schatting 1,2 miljoen euro waard.

Monet was begeesterd over Zaandam met zijn pittoreske houten huisjes. In een brief schreef hij: ‘Er is genoeg te schilderen voor een heel leven. Huizen in alle kleuren, honderden molens, verrukkelijke boten.’ Afgezien van één portret van het meisje Guurtje, dat nu in het bezit is van Museum Kröller-Müller, schilderde hij allemaal stadsgezichten en landschappen: sluiswachtershuisjes, tuinhuizen aan de Zaan, molens in het Westzijderveld en bij het Oosterkattegat.