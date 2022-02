Misdaadverslaggever Mick van Wely geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag

Jong Pools koppel dood gevonden op akker in Flevoland: ‘Happy stel met lange toekomst voor zich’

Het jonge Poolse stel, van wie dit weekeinde de lichamen gevonden werden op een akker in Dronten (Flevoland), werkte sinds kort in Nederland. Ze verbleven in een woning in Kampen, en werden een week geleden als vermist opgegeven.

8 februari