Misdaadjournalist Het Parool op geheime locatie vanwege dreiging

Reden is concrete en gedetailleerde informatie over dreiging vanuit het criminele milieu vanwege publicaties in Het Parool en zijn recentste boek Afrekeningen.

De afdeling Zware Criminaliteit van de recherche doet onderzoek naar de dreiging. Inmiddels zijn verscheidene beveiligingsmaatregelen genomen.

Vugts zal er alles aan doen zijn werk zo goed mogelijk te blijven doen. ,,Dit is voor mijzelf en mijn naasten een heel vervelende situatie, maar ik blijf doen wat ik doe, ook al zijn de omstandigheden nu lastiger."

'Om voor de hand liggende redenen geven Vugts en Het Parool verder geen commentaar', deelt de krant mede.

Dreiging

In juli 2017 schreef Vugts in PS van de Week, het weekendmagazine van Het Parool nog over zijn werk als misdaadjournalist. Daarin zei hij onder meer:

'De vraag die me het vaakst wordt gesteld op borrels of gastcolleges: word je weleens bedreigd?

Ja. Dat komt voor, het is heel vervelend en het laat me niet koud. Maar ik heb niets gedaan of gelaten omdat het werd geëist en fiets niettemin lekker door de stad, dus al met al valt het mee.

Dreiging ebt weg - soms vanzelf, soms na enige bemiddeling - en ik heb nooit een klap gehad. Sterker, sommige contacten met criminelen beginnen met boosheid en soms dreiging, en blijven uiteindelijk voortbestaan als min of meer genormaliseerde verstandhouding.

Uiteraard is het, nog meer dan bij andere partijen zoals politie, justitie en advocaten, cruciaal te kunnen inschatten waarom iemand iets vertelt. En extra zorgvuldig met de informatie om te gaan naarmate dat belang groter is (en dus ook het belang te liegen). Soms zijn meerdere onafhankelijke bronnen niet genoeg of is publicatie te gevaarlijk voor derden.