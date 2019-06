Misbruikslachtoffer van jeugdzorg klaagt Nederlandse Staat aan: ‘Dit kan zo niet langer’

Eindelijk rechtszaak tegen Bulgaar die Marjo's per ongeluk overgemaak­te 17.000 euro inpikte

19:07 De Bulgaarse man die begin 2016 per ongeluk 17.000 euro spaargeld van Marjo Ladage uit Hellevoetsluis op z'n rekening zag binnenkomen, staat in augustus dan eindelijk voor de rechter in Rotterdam. De man heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Hij kreeg het geld omdat Ladage haar geld per ongeluk naar een oud, inmiddels hergebruikt rekeningnummer had overgmaakt.