Misbruikschandaal Zeeuws dorpje bleef tien jaar lang onder de radar: ‘Nooit signaal gehad’

Getuige in Zeeuws-Vlaam­se zedenzaak: ‘Vrouw kon veel geld verdienen aan misbruik dochters’

11 december MIDDELBURG - De 43-jarige Terneuzense T. D. kon van haar vriend- de 46-jarige Aardenburger P. P - veel geld krijgen als hij haar twee jonge dochters mocht ‘gebruiken’. Daar had zij wel oren naar. Een toehoorder vertelde dinsdag tijdens de tweede behandeling van de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak over het gesprek tussen de twee verdachten dat hij had opgevangen.