‘Misbruikfilmpjes met honderden Nederlandse kinderen gedeeld op darkweb’

,,Het is niet zo dat al deze kinderen op dit moment worden misbruikt’’, reageert een woordvoerder van de politie. Vorig jaar werden 180 kinderen uit misbruiksituaties bevrijd door de politie. Maar materiaal dat van hen is gemaakt blijft rondgaan op internet, wat voor de slachtoffers bijzonder pijnlijk is.



De beelden die RTL zag in de ondergrondse netwerken zijn schokkend. Zo waren Nederlandse beelden onder meer als uit ons land afkomstig te identificeren omdat er een bordje omhoog werd gehouden. ‘Ik ben een sletje, xxx’, was bij het misbruik te lezen. Ook was bij misbruik te zien dat het Nederlandse Disney-kanaal aanstond.

Honderdduizenden leden

Gedurende veertien weken werden online netwerken onderzocht. Elk platform is gericht op een seksuele voorkeur en er zijn vele duizenden Nederlanders actief, soms wisselen ze al jarenlang materiaal uit. Wereldwijd hebben de netwerken vele honderdduizenden leden. Maar niet alleen de onderzoekers kijken mee. Ook de politie is actief op de forums, om misbruik te traceren en zaken op te lossen.



Kinderpornorechercheurs doen er alles aan om het misbruik lam te leggen. ,,Voor ons is het minder relevant hoeveel verschillende kinderen het in totaal betreft, wij richten ons op het actuele misbruik. Er zijn allerlei manieren om dat te achterhalen. Een begeleidende tekst: ‘dit mailtje is vorige week gemaakt', of iets dat in beeld te zien is.’’ Zo wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld de modellen van spullen die in beeld zijn.

Vooral jonge meisjes

Op de beelden op deze netwerken zijn vooral jonge meisjes te zien. Ook worden veel video’s gedeeld van tientallen naar verluidt Nederlandse baby’s die worden misbruikt. Sommige ogen als nog maar een paar maanden oud, aldus RTL. Misbruiker Robert M. maakte ook dat soort materiaal, onder meer op de crèche waar hij actief was. De politie wist met zijn aanhouding een fiks aantal zaken op te lossen.



Slachtoffers worden vaak vernoemd naar uiterlijke kenmerken, zoals ‘mooie bruine ogen’ of ‘paardenstaartjes’. Naast misbruikbeelden delen de leden ook foto’s en video’s van blote kinderen, bijvoorbeeld vakantiefoto’s of stiekem opgenomen beelden uit kleedhokjes van Nederlandse zwembaden. Ook worden beelden uitgewisseld van jonge kinderen die zich uitkleden voor de webcam.

Vooral goed opletten