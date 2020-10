Misbruik van de vrijheid van meningsuiting: Rutte toeschreeuwen dat hij een pedofiel is

Dagelijks luidt de noodklok. We zijn meer vlees gaan eten. Onze koning laat zijn volk in de steek. Giel Beelen geeft Willem Engel een podium, het aantal positief getesten neemt schrikbarend toe, het is het heetste jaar ooit gemeten, Trump houdt wéér een walgelijke speech. De ene noodklok doet de andere verbleken, het is bijna niet bij te houden welke petitie te ondertekenen, wie te cancelen, waarover schande te twitteren, wanneer sorry te zeggen. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar, zei Koning Willem Alexander beteuterd, en zo is het. We spreken schande, maar lezen geen boek, eten wel een slavink, knuffelen toch ons kind en checken tijdens het thuiswerken de vliegtickets naar Curaçao, of het YouTube-kanaal van Lange Frans. Helaas is de laatste nu verwijderd, maar gelukkig kunnen we hierover weer verhit discussiëren. Censuur!