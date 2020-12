Miriam (58) ‘vergeet’ voor 42 euro bij zelfscankassa Albert Heijn en belandt in cel: ‘Ik werd niet geloofd’

UPDATE Russische spionnen moeten Nederland verlaten, Rusland komt met 'adequate' reactie

20:43 Twee diplomaten die op de Russische ambassade in Den Haag werken, moeten het land binnenkort verlaten. Ze zijn tot persona non grata verklaard, omdat ze zich bezighielden met spionage in de Nederlandse hightech-sector. Dat meldt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Rusland zal een ‘adequate en tijdige‘ reactie geven op de uitzetting, meldt Leonid Slutski, hoofd van de commissie buitenlandse zaken van het Russische parlement.