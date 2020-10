Minuut stilte of vlag halfstok op Nederlandse scholen om vermoorde Franse docent te herdenken

Nederlandse scholen herdenken maandag de vermoorde Franse docent Samuel Paty. Ze houden een minuut stilte, hangen de vlag halfstok of praten met de leerlingen over het belang van de vrijheid van meningsuiting.

Met de herdenking geven de scholen gehoor aan het verzoek van de Franse minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, om zich solidair te tonen. ,,Vrijheid van meningsuiting is essentieel en we moeten al onze leraren steunen. We delen dezelfde waarden, dat zijn de waarden van Europa, en we moeten ons verenigen”, zo schrijft hij.

Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven roepen de scholen op om de moord te herdenken. ‘Docenten moeten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen, zodat onze kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit', schrijven ze in een brief aan de vertegenwoordigers van leraren en scholen.

Maandag herdenken ook Franse scholen de vermoorde docent met een minuut stilte tussen 11.00 en 11.30 uur. De Franse onderwijsminister heeft andere landen gevraagd om daaraan mee te doen en zo een politieke boodschap uit te dragen.

Vlag halfstok

Nederlandse Scholen kunnen zelf beslissen hoe ze de Franse docent willen herdenken. Ze kunnen bijvoorbeeld één minuut stilte houden, de vlag halfstok hangen of met de leerlingen praten over de vrijheid van meningsuiting. Ook via sociale media kunnen leraren en scholen hun steun betuigen onder #solidariteit.

Onderwijsorganisaties roepen scholen op om mee te doen. ,,Het is belangrijk om de maatschappelijke dialoog met de jeugd te voeren over gevoelige onderwerpen in het kader van wereldburgerschap”, zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Mohammed-cartoons

De Franse docent Samuel Paty (47) werd twee weken geleden op straat onthoofd door een 18-jarige Tsjetsjeen. Over de docent was volgens de Franse regering een fatwa uitgesproken, nadat hij Mohammed-cartoons had laten zien tijdens een geschiedenisles. Aan de hand van de prenten wilde Paty met zijn leerlingen praten over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Hij bood leerlingen aan om de klas uit te gaan als ze er niet over wilden praten.

Na de les kreeg de docent echter bedreigingen. Hij koos bewust een andere route van school naar huis. De Tsjetsjeen die hem wist te vermoorden, bood leerlingen van de middelbare school driehonderd euro om Paty aan te wijzen. Zo wist de moslimextremist hem alsnog te vinden en hem om het leven te brengen.

