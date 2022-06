Minstens 1100 kinderen de dupe van boerenprotesten: dikke streep door schoolreisjes

Meisje (8) uit Almelo raakt ernstig gewond tijdens gymles, voltallige klas getuige

Een 8-jarige leerling van basisschool De Wierde in Almelo is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt tijdens de gymnastiekles. Ze is per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen. Het meisje heeft ernstige botbreuken opgelopen, maar is wel buiten levensgevaar. Ze onderging inmiddels een langdurige operatie.

