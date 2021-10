Ministerie onderzoekt eventueel gelekte sleutels die groen coronavinkje Adolf Hitler mogelijk maakten

Een woordvoerder van het VWS vertelt dat ze geen onderzoek doen naar de specifieke QR-code van Adolf Hitler, zoals RTL suggereert. Wel maken ze zich ongerust om het grotere plaatje: ,,Op internetfora gaan veel geruchten rond dat de private sleutels (met zo'n sleutel kun je een QR-code ondertekenen zodat deze geldig is, red.) van Frankrijk en Polen gelekt zouden zijn. Op dezelfde fora wordt ook gezegd dat de Nederlandse sleutel gelekt is, maar daarvan weten we zeker dat dat niet zo is. Of het dus klopt voor de Franse en Poolse sleutels, weten we niet zeker. Ze kunnen ook maar wat roepen.”

Als de sleutels echt gelekt zouden zijn, kunnen cybercriminelen bepaalde QR-codes een groen vinkje geven, terwijl mensen daar helemaal geen recht op hebben. In dat geval zou het land zelf de sleutel moeten intrekken, en de mensen die de code bonafide hebben verkregen een nieuwe moeten geven, legt de woordvoerder uit.

Het zou ook kunnen dat het gaat om een malafide medewerker van de GGD in Frankrijk of Polen die de codes aanmaakt. Het ministerie houdt rekening met beide scenario’s, en houdt het in samenwerking met de landen in kwestie goed in de gaten.

RTL legt uit dat een cybercrimineel de QR-code deelde om te laten zien dat hij ze ook daadwerkelijk voor iedereen kon maken. Hij zou de codes voor zo'n 300 euro per stuk verkopen. Deze zijn ook geldig in Nederland, omdat het Europese codes zijn. Lang blijft de code van Hitler niet meer geldig. De Nederlandse scan-app biedt namelijk de mogelijkheid om codes te blokkeren. De malafide QR-code kleurt binnenkort dus als het goed is weer rood.

