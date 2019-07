Minister wil minder festivals in Nederland

Ombuds­vrouw: Nazorg pleegkinde­ren nog onvoldoen­de

7:38 Pleegkinderen in Nederland zijn over het algemeen best tevreden over de hulp die ze krijgen van hun tijdelijke ouders en instanties, maar ze maken zich wel zorgen over hoe het verder moet als de officiële zorg achter de rug is. Volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer hebben pleegkinderen vooral behoefte aan een goed netwerk waar zij ook na het stoppen van de pleegzorg op verder kunnen bouwen. Daar is nu onvoldoende aandacht voor, aldus Kalverboer.