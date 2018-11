Minister wil in gesprek met Derksen over homo-uitspraken: ‘Doet veel mensen pijn’

Volgens Van Engelshoven draagt Derksen bepaald niet bij aan een oplossing. ,,We hebben in Nederland helaas nog steeds de situatie dat we in de wet vinden dat iedereen gelijk is, maar dat heel veel mensen homoseksualiteit liever niet zien. Dat bevestigt hij, en dat vind ik ontzettend jammer. Ik hoop dat er een moment komt dat hij met mij het gesprek daarover aangaat.’’



Van Engelshoven ziet het, volgens haar woordvoerder, als haar missie om te strijden tegen homofobie. Daarom ging ze deze week ook in gesprek met de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, die in een hoofdredactioneel commentaar schreef dat een huwelijk tussen man en vrouw de enige juiste vorm is. Van Engelshoven reageerde daarop op haar Facebookpagina dat dit van weinig naastenliefde getuigde.