Minister Weerwind: Drone-detectie voor alle gevangenissen in Nederland

Het Kamerlid Van Nispen klom in de pen toen hij hoorde dat de aanpak van smokkelwaar per luchtpost al drie jaar ‘nauwelijks van de grond komt'. In zijn beantwoording stelt Weerwind dat het binnensmokkelen van contrabande hem een doorn in het oog is. Hij ontkent dat er een falende aanpak is, zoals de SP het uitdrukt. ‘De DJI spant zich maximaal in om contrabande tegen te gaan', stelt Weerwind.