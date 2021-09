Minister: Verlaging is een begin, maar belasting op sociale huurwoning moet helemaal weg

De vereniging van woningcorporaties Aedes is voorzichtig enthousiast. Zij stemmen in met het idee dat de verhuurderheffing in zijn geheel van tafel moet. Al zijn ze tevreden met deze stap, hebben ze toch een puntje van kritiek. Hoewel het bedrag van de heffing omlaag gaat, benadrukken ze dat er nog altijd jaarlijks 1,5 miljard euro wordt overgemaakt naar de regering. Dat geld zou volgens Aedes beter gebruikt kunnen worden voor het bouwen van meer huizen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.



,,Het blijft een belasting op sociale woningen”. Een woordvoerder van Aedes wijst erop dat de maatregel tijdens de vorige crisis, in 2013, was ingesteld. Om de financiële crisis te boven te komen werd er van alle sectoren een bijdrage gevraagd. Maar waar de maatregel eigenlijk tijdelijk zou zijn, lijkt deze nu structureel.



De Woonbond is teleurgesteld over de lastenverlaging. ,,Het is teleurstellend dat de huidige demissionaire coalitie ervoor kiest de sociale huursector voor het zoveelste jaar op rij uit te persen”, aldus een woordvoerder. Volgens de Woonbond staat het in stand houden van de verhuurderheffing gelijk aan het ontkennen van de wooncrisis. ,,Zonder die heffing waren de huren minder hard gestegen én hadden corporaties meer kunnen bouwen.” Doordat de heffing niet meteen wordt afgeschaft stelt de bond: ,,De urgentie om te zorgen voor betaalbare huren, goede woningen en het aanpakken van het tekort aan betaalbare huurwoningen is er duidelijk niet.”