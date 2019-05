Minister Slob over fouten eindtoets: buitengewoon vervelende situatie

Arie Slob, minister van Onderwijs, betreurt de fout. ,,Dit is een buitengewoon vervelende situatie, in eerste instantie natuurlijk vooral voor de geraakte groep 8-leerlingen en hun ouders, maar ook voor alle leerkrachten en scholen die hierbij betrokken zijn. Zowel de basisscholen die de schooladviezen opstellen en nu mogelijk een tweede keer moeten heroverwegen, als de middelbare scholen die leerlingen mogelijk anders moeten plaatsen.”

Drama

Sectororganisatie PO-Raad noemt het een ‘drama’ voor de kinderen. Vice-voorzitter Anko van Hoepen verwacht dat bijna alle leerlingen de afgelopen weken al gesprekken op school hebben gehad over een heroverweging van hun advies. Na de meivakantie kwamen de rapporten van de toetsaanbieders binnen. De scholen moeten binnen twee weken de heroverwegingen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie doorgeven.

,,We weten niet wat de consequenties zijn. Zelf hebben we ook een paar telefoontjes gehad van scholen die de toetsadviezen erg hoog vonden. Misschien hebben ze besloten de adviezen níet te heroverwegen. Dat kan natuurlijk ook”, reageert Van Hoepen. Sommige verschillen met het schooladvies waren erg groot. Leerlingen die van hun juf of meester een vmbo-t-advies hadden gekregen, kwamen nu ineens thuis met havo of havo/vwo. ,,Of hun advies nu is veranderd of niet, voor de leerlingen is deze fout hoe dan ook een grote teleurstelling”, aldus Van Hoepen.

Kamerdebat

GroenLinks noemt de fout ‘heel vervelend’ en heeft een debat aangevraagd. ,,Kinderen en ouders weten nu niet waar ze aan toe zijn. En ze zijn teleurgesteld omdat eerder hun advies naar aanleiding van de eindtoets juist naar boven is bijgesteld”, reageert Kamerlid Lisa Westerveld. De partij eist dat de minister zo snel mogelijk duidelijkheid biedt aan de kinderen, ouders en scholen. Ook wil ze een discussie over de waarde van de eindtoets. Westerveld: ,,Die weegt zo zwaar in het eindoordeel van basisscholen en is zo bepalend voor de toekomst van jonge kinderen. Moeten we dit nog willen?”

Ook D66-Kamerlid Paul van Meenen is ontstemd. ,,De toets levert al te veel stress op. Het schooladvies is bepalend en dat is maar goed ook.” VVD’er Rudmer Heerema op Twitter: ,,Pffff.. je zal maar net jouw feestje hebben gevierd over een mooi schooladvies en het blijkt niet te kloppen. Laten we hopen dat zo min mogelijk kinderen hier last van hebben en dat zo min mogelijk adviezen zijn aangepast.”