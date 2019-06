Minister Schouten: stikstofuitspraak blokt tientallen projecten

Plasticvan­ger van Ocean Cleanup op weg naar drijvende vuilnis­belt bij Hawaï

19 juni Na maandenlange reparaties is de 'plasticvanger' van het Nederlandse project The Ocean Cleanup weer op pad. De veegarm, voortgetrokken door een sleepboot, is vertrokken uit de haven van Vancouver in het westen van Canada. Over een dag of vijf moet het apparaat aankomen op zijn werkplek, ongeveer 1000 kilometer ten noordoosten van Hawaï. Daar ligt een drijvende vuilnisbelt vol plastic.