Minister pakt rookgevaar meubels bij woningbranden aan: ‘Niets doen is een gepasseerd station’

Niet doortrek­ken! Boer Wim is blij met jouw uitwerpse­len: ‘Poep en plas zijn rijke grondstof’

Lever je poep en plas in bij de boer. Een onsmakelijke grap? Boer Wim van den Hengel uit Achterveld is wel degelijk serieus. Waardevolle mensenpoep gooien we weg, om vervolgens dure kunstmest te kopen. Veelal uit Rusland. ,,We spoelen nu grondstoffen het riool in.”

13 mei