Minister Kaag: ‘We hebben alles gedaan wat konden om Samuël te vinden’

coronavirus LIVE | Vraag naar zorgperso­neel neemt weer toe; slechts 20 procent van de Bulgaren heeft coronaprik

11:12 De vraag naar zorgpersoneel neemt weer toe, waar het aantal vacatures in de sector de laatste maanden wat afnam. Dat meldt vacaturesite Indeed. De vraag naar verpleegkundigen ligt ruim een kwart hoger dan voor de pandemie. Voor artsen en chirurgen is dit ruim 13 procent. Een Brusselse ambtenaar heeft met coronacertificaten gesjoemeld. Hij gaf familieleden die nog geen prik hadden gehad, een vaccinbewijs. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.