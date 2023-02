Minister Kaag door boeren en complotdenkers met fakkels opgewacht: ‘Absolute schande is dit’

Met videoMinister Kaag is zondagmiddag door een groep van circa 20 boeren en complotdenkers opgewacht bij Herberg De Pol in het Overijsselse Diepenheim waar ze kwam spreken. Volgens getuigen en organisator Hans Verbeek was het optreden van het ongenode comité van ontvangst ‘ronduit intimiderend.’ Politici veroordelen de actie.

„Ze hadden met hun tractoren alles klem gezet, hadden een vechthond bij zich en scholden Sigrid Kaag uit”, zegt organisator Hans Verbeek van Politiek in De Pol. Kaag had beveiliging bij zich en ook de politie was ter plaatse.

De bewindsvrouw werd niet persoonlijk belaagd. „Maar het is natuurlijk niet fijn als je op je vrije zondagmiddag het land in gaat om met de kiezers te praten en dan zo tegemoet getreden wordt”, aldus Verbeek. „Ze ontstaken ook nog fakkels; in het geval van Kaag mag je dat ook intimidatie noemen.” De bewindsvrouw werd vorig bij haar woning in Den Haag belaagd door een complotdenker met fakkel.

Volledig scherm Hoewel ze door sommige leden van de groep die haar opwachtte werd uitgescholden, ging Sigrid Kaag wel kort het gesprek met hen aan. © Politiek in De Pol

Geen interesse in bijeenkomst

Interesse om deel te nemen aan de discussie had de groep protesterende boeren en complotdenkers niet. Nadat Kaag, na even naar ze te hebben geluisterd, naar binnen was gegaan, vertrok de groep. De deelnemers aan het protest, afkomstig uit het hele land, hadden zondagmiddag de inwoners van Diepenheim via het uitdelen en bezorgen van folders opgeroepen naar De Pol te komen. Aan die oproep werd overigens bepaald niet massaal gehoor gegeven.

De politieke bijeenkomst, waarin naast Kaag Erwin Hoogland en Lucas Brinkhuis, lijsttrekkers voor de VVD en GroenLinks bij de Statenverkiezingen te gast waren, verliep verder zonder incidenten. De zaal was uitverkocht, Volgende maand, op zondag 12 maart, is VVD-minister Mark Harbers (infrastructuur en waterstaat) te gast in De Pol.

Op Twitter keuren politici het gedrag van de boeren en complotdenkers af. ‘Onacceptabel wat er gisteravond bij Sigrid Kaag is gebeurd. Politici moeten vrijuit hun werk kunnen doen,’ schrijft minister-president Mark Rutte. Ook zijn collega Wopke Hoekstra reageert fel: ‘Wat een absolute schande is dit. Laat iedereen, en dus ook alle politici, gewoon, doodnormaal, in volstrekte veiligheid hun werk doen.’

‘Taak voor ons allen’

Kaag zelf riep eerder in een interview in deze krant iedereen op om zich uit te spreken tegen agressie, bedreigingen en intimidatie. ,,Dat is een taak voor ons allen. De stille meerderheid moet ook laten merken: dit is ons land. En we gaan redelijk en beschaafd met elkaar om. We accepteren beledigingen, bedreigingen en agressie niet. Daarvan moeten we allemaal zeggen: dat kan niet, dat hoort er niet zomaar bij.”

Volledig scherm De protesterende boeren hadden met hun tracktoren alles klem gezet, zodat minister Kaag lopend moest passeren. © Politiek in De Pol