Minister Dijkgraaf: Vrije studiekeuze blijft de basis in beroepsonderwijs

De minister reageert op uitspraken van topbestuurder Doekle Terpstra gisteravond op deze website. Terpstra stelde voor dat er een rem komt op mbo-scholen die mensen opleiden voor beroepen waar nauwelijks vraag naar is. ,,Zet de deur ergens op slot, om die elders meer open te krijgen. Want waarom zouden we geen plafond willen aan het aantal mensen dat kiest voor ‘stropdasberoepen’, die uitstervend zijn? Anders gooien we publiek geld in een put.”