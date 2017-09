Minister Blok trekt Nederlanderschap vier jihadisten in

UPDATEMinister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft het Nederlanderschap van vier jihadisten ingetrokken die zich in het buitenland hadden aangesloten bij een terreurorganisatie. Het is de eerste keer dat dit gebeurt op basis van de wet die in maart is aangenomen.

Die maakt het maakt om het Nederlanderschap in te trekken vanwege de nationale veiligheid.

Het gaat om de bekende Syriëgangers Anis Z., Driss D., Hatim R. en Noureddin B. De maatregel gaat meteen in. Ze zijn ook tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hierdoor kunnen ze niet meer legaal naar Nederland komen of naar andere Schengenlanden reizen. De rechter zal het besluit van Blok nog toetsen.

Eerste 'golf'

Alle vier de mannen van wie het Nederlanderschap is ingetrokken, zijn eerder veroordeeld voor het zich aansluiten bij een terroristische organisatie. Bij Driss D., die vorig jaar zes jaar cel kreeg, gebeurde dat zelfs terwijl er twijfels waren of hij op dat moment nog wel leefde. Hij zou om het leven zijn gekomen bij een bombardement op de Syrische plaats Kobani. Ook over Anis Z. (eveneens veroordeeld tot 6 jaar cel) is twijfel of hij nog in leven is.

Alle vier de mannen zijn al jaren in Syrië of Irak, ze hoorden bij de eerste 'golf' Nederlanders die in 2013 naar het strijdgebied vertrok. De vier komen uit de regio Den Haag en behoorden tot hetzelfde Haagse netwerk. Ook Noureddine B. en Hatim R. hebben een veroordeling van zes jaar cel gekregen. R. volgde zijn proces, in september 2015, vanuit Syrië via twitter. Hij liet toen weten de rechtszaak te volgen met chips en ijsthee.

Nationaliteit

Het intrekken van een paspoort mag alleen als die persoon ook nog een andere nationaliteit heeft. Zo hebben enkele van de vier mannen om wie het gaat ook de Marokkaanse nationaliteit. Maar van de Nederlandse bekeerling Thijs B. uit Dordrecht, die in dezelfde periode is uitgereist naar Syrië en ook zes jaar cel kreeg opgelegd, wordt vooralsnog niet het paspoort ingetrokken. Dat mag volgens de wet niet omdat iemand niet statenloos mag zijn. Het intrekken van een paspoort mag alleen als die persoon ook nog een andere nationaliteit heeft.

Vijf