Minister: Begrip voor agent die demente man taserde

Paauw stelde in een verklaring het volgende: ,,Een hondengeleider maakte onderweg naar de instelling de inschatting welke middelen hij tot zijn beschikking had om zo zuiver en te goeder trouw te handelen. Hij koos ter plaatse voor het stroomstootwapen om zo min mogelijk letsel te veroorzaken. Naar nu blijkt mocht dat dus niet op die specifieke afdeling, omdat die op de door de motie verboden lijst staat. We gaan kijken hoe we in samenwerking met de instellingen de betreffende locaties kunnen registreren in ons meldkamersysteem. Maar dat laat onverlet dat we natuurlijk als politie eigenlijk niet in dit soort instellingen moeten hoeven optreden.”