Minister: apotheker mag duur medicijn namaken

Schietpar­tij in Zwolle: 1 gewonde, kogelgaten in auto en woning

11:09 Zwolle is vannacht opgeschrikt door een schietpartij waarbij iemand gewond raakte. Zowel in een woning als in een auto in de wijk Stadshagen zitten kogelgaten. De politie bevestigt dat het om een schietpartij gaat.